Волонтеры обратились к рязанским водителям после пропажи пенсионера

5 октября мужчина ушел на прогулку и исчез.

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Рязанской области обратились к водителям после пропажи 64-летнего Виктора Ларина. 5 октября касимовец ушел на прогулку и исчез.

Водителей просят поделиться записями видеорегистратора, если 5 октября они проезжали по мосту через Оку в микрорайне Приокский.

Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавого телосложения; волосы темные; глаза голубые.

Одежда: кепка камуфляжная; штаны камуфляжные; кофта синяя с серыми рукавами; зеленые кроссовки.

Пенсионер нуждается в медпмощи.

Всех, кто видел мужчину, просят позвонить по телефону: +7 (4912)51-21-71.