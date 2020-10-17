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Археологи предложили сохранить найденные на мосту в центре Рязани булыжники
Булыжную мостовую нашли во время ремонта.

Археологи предложили сохранить найденные во время ремонта моста в центре Рязани булыжники. Об этом сообщил НПЦ Рязанская Археологическая Экспедиция.

Специалисты отметили, что ожидали найти на мосту у цирка мощение XIX — начала XX веков: оно есть на архивных снимках. Археологи намерены после снятия асфальта расчистить наиболее сохранившиеся участки булыжной мостовой, сфотографировать их, сделать чертежи, описания и трехмерные модели покрытия. После этого, как считают ученые, булыжники можно использовать при благоустройстве городских пространств.

Предложение сохранить булыжники, как уточнили археологи, поддержали заказчик и подрядчик.

«На наш взгляд, крепкий дикий камень целесообразно будет уложить в историческом центре, воссоздав крупный фрагмент дороги губернского города (сделав качественно, не как на площади Ленина)», — поделились мнением археологи.

Напомним, реконструкция моста на улице Ленина продлится до лета 2021 года. Движение по мосту перекрыли 15 октября. До 25 декабря транспорт будет следовать по измененной схеме.