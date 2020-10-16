Всех пострадавших от взрывов рязанцев выписали из больниц

На лечении находились три человека, пострадавшие от пожара.

Всех рязанцев, пострадавших от взрывов в Скопинском районе, выписали из больницы. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

По состоянию на 13 октября, на лечении находились три человека, пострадавшие от пожара.

Всех выписали из Скопинской и Ряжской больниц.

Напомним, пожар на территории воинской части в Рязанской области произошел 7 октября. Из-за произошедшего в регионе вводили режим ЧС. Пожар потушили 9 октября.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Одна из пострадавших скончалась в больнице.