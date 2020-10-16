В «Наташкином» парке зажгли новую иллюминацию

Подсветку будут включать в парке ежедневно вместе с освещением.

В районе детской игровой площадки и у памятника Сергею Есенину в «Наташкином» парке начали работать десять новых прожекторов. Об этом сообщил сайт мэрии.

Приборы включили 15 октября. Около детской площадки иллюминация транслирует разные сюжеты, а у памятника — строки стихотворений Есенина и тематические изображения.

Подсветку будут включать в парке ежедневно вместе с освещением.

Работы в рамках второго этапа благоустройства в парке планируют завершить в этом году. В ближайшее время там установят урны.

Парк примут с привлечением представителей депутатского корпуса и общественности.

Ранее в парке установили светящиеся лавочки. На объектах плавно меняются цвета. Их испортили.