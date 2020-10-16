ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Фавипиравир»

Цену согласовали первым двум производителям.

ФАС согласовала первым двум производителям предельную цену на препарат от коронавируса «Фавипиравир». Предельная отпускная цена за таблетку составит 100 рублей, передает РИА Новости .

Упаковка 50 таблеток составит 5500 рублей включая НДС, но без региональных надбавок.

Отмечается, что решение о согласовании цены в размере 100 рублей за таблетку приняли все члены Комиссии Минздрава России по формированию перечней лекарственных препаратов в присутствии представителей фармпроизводителей.

В ведомстве добавили, что снижение предельной пропускной цены более чем на 50% повысит доступность препарата для населения России.

Ранее была названа стоимость препарата «Арепливир». Специалисты объяснили его дороговизну.