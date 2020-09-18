\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пт, 18
13°
Сб, 19
Вс, 20
10°
ЦБ USD 75.03 -0.16 19/09
ЦБ EUR 88.96 0.33 19/09
Нал. USD 75.21 / 77.2 18:07
Нал. EUR 89.16 / 89.8 18:31
Новости
Коронавирус
Публикации
Киберспорт на пике популярности или как спасти букмекерские конторы
Объявленный в ВОЗ в середине марта режим пандемии практ...
8 часов назад
1 355
РФПЛ расписание матчей нового сезона
Только недавно завершился прошлый сезон, но уже стартую...
10 часов назад
1 005
Отвечает прокуратура. Как отличить подарок от взятки?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
16 сентября 12:37
5 808
Пища для скандалов. Чем обернулось введение бесплатного питания в ряза...
Журналист РЗН. инфо разбирался, что изменилось в школьн...
15 сентября 14:07
9 795
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса
Препарат создан на основе фавипиравира, который получил одобрение Минздрава.

Стоимость препарата «Арепливир», который предназначен для лечения коронавируса, составила 12 320 рублей. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на гендиректора фармкомпании-разработчика «Промомед» Андрея Младенцева.

По его словам, пока нет возможностей «удешевить» лекарство, поскольку цена связана со стоимостью поставки в лечебное учреждение.

«У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась», — пояснил Младенцев.

Отмечается, что препарат создан на основе фавипиравира, который получил одобрение Минздрава.

В сообщении добавили, что в столичных аптеках «Арепливир» может появиться уже в понедельник. Ранее в российские аптеки уже поступило лекарство на основе фавипиравира — «Коронавир» компании «Р-Фарм».