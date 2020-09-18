Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса

Стоимость препарата «Арепливир», который предназначен для лечения коронавируса, составила 12 320 рублей. Об этом передает
По его словам, пока нет возможностей «удешевить» лекарство, поскольку цена связана со стоимостью поставки в лечебное учреждение.
«У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась», — пояснил Младенцев.
Отмечается, что препарат создан на основе фавипиравира, который получил одобрение Минздрава.
В сообщении добавили, что в столичных аптеках «Арепливир» может появиться уже в понедельник. Ранее в российские аптеки уже поступило лекарство на основе фавипиравира — «Коронавир» компании «Р-Фарм».