Фармакологи объяснили дороговизну российского препарата от коронавируса

В продажу новый препарат может попасть уже в понедельник, 21 сентября.

Фармакологи объяснили дороговизну российского препарата от коронавируса. Цена «Арепливира» — 12 320 рублей. Эксперт Николай Беспалов пояснил радио «Комсомольская правда», что спрос на препарат во всем мире очень высок, поэтому «он вряд ли может стоить слишком дешево».

Беспалов уточнил, что его больше волнует свободная продажа такого препарата в аптеке. По мнению эксперта, нужно отпускать «Арепливир» только по рецепту врача.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, в свою очередь, заявил, что ему все равно сколько стоит лекарство, если оно эффективно.

«Если лечит, можно найти технологические пути, чтобы сделать его более дешевым. А если оно не работает, то смысла в нем большого нет,", — отметил врач.

Ранее гендиректор фармакологической компании (разработчика «Промомед») Андрей Младенцев сообщил РИА Новости , что пока удешевить лекарство нельзя.

«Арепливир» создали на основе фавипиравира. В конце июня он получил одобрение Минздрава, но пока применялся только в больницах. В продажу новый препарат может попасть уже в понедельник, 21 сентября.