Очевидцы аварии у «Атрона»: в проехавшем на «красный» внедорожнике был ребенок

Об этом в соцсетях написали очевидцы произошедшего.

Во внедорожнике Haval, который 15 октября проехал на «красный» и устроил аварию на перекрестке у «Атрона», был ребенок. Об этом в соцсетях написали очевидцы произошедшего.

«У меня маленький ребенок (4 месяца), страшно погулять выйти, зная, что такие … [нехорошие люди] ездят по улицам! Накупили прав и крутых машин, значит, все можно?» — возмутилась рязанка.

Она посетовала на то, что водитель Haval выехал на «красный», несмотря на то, что вез ребенка. «Даже слов таких нет, как тебя назвать!» — заключила женщина.

Другой очевидец ДТП обратился к водителям с просьбой: «Ребята, есть машина, так ездите нормально. Иначе это может стоить кому-то жизни». Напомним, участниками аварии стали три автомобиля, один из которых зацепил пешехода.