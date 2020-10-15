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В полиции рассказали о пострадавших в аварии у «Атрона»
От удара автомобили выбросило на тротуар.

В полиции рассказали о пострадавших в аварии, которая произошла 15 октября на перекрестке около «Атрона».

Примерно в 15:40 30-летний водитель Haval проехал по улице Ленина на «красный» и врезался в Škoda под управлением 36-летнего мужчины и Nissan Qashqai, за рулем которого была 26-летняя женщина. От удара автомобили выбросило на тротуар, где Nissan зацепил 17-летнего пешехода.

Молодому человеку оказали медпомощь. Водителя Nissan Qashqai увезли в больницу на скорой.