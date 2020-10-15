Авария с внедорожниками и пешеходом у «Атрона» попала на видео

На ролике видно, что стоявший у «зебры» юноша заметил летевшие на него машины.

Авария с внедорожниками и пешеходом у «Атрона» попала на видео. Ролик опубликовали «Дороги Рязани».

Участниками аварии стали три автомобиля, один из которых зацепил пешехода. На ролике видно, что стоявший у «зебры» юноша заметил летевшие на него машины и попытался отскочить назад. В полиции рассказали, что 17-летнему рязанцу оказывали медпомощь.

В больницу попал один из водителей.

Ранее очевидцы сообщили, что в проехавшем на «красный» внедорожнике был ребенок.