Около «Атрона» внедорожники вылетели на тротуар и сбили пешехода

На место приехали медики.

Около «Атрона» внедорожники вылетели на тротуар и сбили пешехода. Об этом сообщает корреспондент РЗН.инфо. ДТП произошло в четверг, 15 октября, на пересечении улиц Ленина и Введенской.

По версии очевидцев, внедорожник Haval проехал перекресток со стороны площади Театральной на «красный» и врезался в Nissan и Skoda, которые двигались в строну площади Введенской на «зеленый». От удара два внедорожника вылетели на тротуар, и Nissan сбил юношу.

Также в ДТП пострадала девушка, которая находилась за рулем Nissan. Ее увезли в больницу на скорой.

В полиции рассказали о пострадавших.