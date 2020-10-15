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Любимов: реконструкция моста у цирка необходима
Трудности, с которыми столкнутся при этом рязанцы, губернатор назвал временными.

Губернатор Николай Любимов прокомментировал реконструкцию моста у цирка. По его словам, она необходима, сообщает ТКР.

Глава региона подчеркнул, что мост изношен, а ремонт станет большим вкладом в развитие городской среды. Трудности, с которыми столкнутся при этом рязанцы, Любимов назвал временными.

«Мы хотим сделать длинную тропу здоровья без выхода на проезжую часть. Ремонт моста — последний шаг для реализации туристического маршрута», — заявил губернатор.

Напомним, движение по мосту перекрыли 15 октября. До 25 декабря общественных транспорт будет следовать по измененной схеме.

Рязанцы уже начали жаловаться на пробки.