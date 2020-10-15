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Видео: из-за перекрытия моста в центре Рязани образовалась пробка
Движение по мосту перекрыли до 25 декабря.

В четверг, 15 октября, из-за перекрытия моста в центре Рязани образовалась пробка. Видео опубликовали в соцсетях.

На ролике видно, что движение затруднено в Посадском переулке. Рязанка Татьяна Картышкова обратила внимание, что из-за увеличившегося потока машин путь может стать опасным для пешеходов.

«Сделали объезд вокруг цирка. Молодцы. В офисе сидели, смотрели по карте, где есть дорога? Карта ровная, там не видно. Надо было пешочком пройтись, как я. И посмотреть, чего тут в условиях ограниченной видимости и при наличии уклона рельефа не хватает. Вспомнить, что рядом школа. Поток машин пересекает путь школьников 7 школы и людей, идущих гулять в популярное место к цирку (орфография и пунктуация автора — прим. ред.)», — написала она.

По мнению рязанки, там не хватает пешеходного перехода.

Напомним, движение по мосту перекрыли до 25 декабря. Из-за этого в центре города поменялась схема движения.