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РФС обсудит с региональным правительством сохранение ЖФК «Рязань-ВДВ»
РФС обеспокоен данным решением.

Российский футбольный союз (РФС) обсудит с правительством Рязанской области сохранение ЖФК «Рязань-ВДВ». Об этом сообщил сайт женской футбольной лиги.

В сообщении отметили, что РФС обеспокоен данным решением.

«РФС приложит все усилия, чтобы команда могла продолжить свое существование и радовать болельщиков», — говорится в сообщении.

Ранее распоряжением правительства ликвидировали ЖФК «Рязань-ВДВ». Позже глава регионального минспорта объяснил это нерентабельностью.

Фото ЖФК «Рязань-ВДВ»