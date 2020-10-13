РФС обсудит с региональным правительством сохранение ЖФК «Рязань-ВДВ»

РФС обеспокоен данным решением.

Российский футбольный союз (РФС) обсудит с правительством Рязанской области сохранение ЖФК «Рязань-ВДВ». Об этом сообщил сайт женской футбольной лиги.

В сообщении отметили, что РФС обеспокоен данным решением.

«РФС приложит все усилия, чтобы команда могла продолжить свое существование и радовать болельщиков», — говорится в сообщении.

Ранее распоряжением правительства ликвидировали ЖФК «Рязань-ВДВ». Позже глава регионального минспорта объяснил это нерентабельностью.