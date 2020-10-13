Любимов высказался о закрытии школ и детсадов

Губернатор попросил вести ежедневный мониторинг.

Во вторник, 13 октября, во время обращения к жителям региона губернатор Николай Любимов высказался о закрытии школ и детсадов в Рязанской области.

«Пока школы и детсады мы не закрываем, но я прошу управление Роспотребнадзора совместно с министерством образования и молодежной политики Рязанской области продолжать вести ежедневный мониторинг обстановки», — сказал Николай Любимов.

Губернатор обратил внимание, что высокую эффективность в учебных учреждениях показали «входные фильтры», а также прекращение занятий в отдельных классах или группах в случае заболевания COVID-19 или превышения порога заболеваемости по гриппу и ОРВИ.

Напомним, в Рязанской области ввели новые ограничения из-за коронавируса.