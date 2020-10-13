В Рязанской области ввели новые ограничения

Об этом глава региона во время своего обращения.

В Рязанской области ввели новые ограничения. Об этом во вторник, 13 октября, сообщил глава региона Николай Любимов во время своего обращения.

Так, до особого распоряжения:

кафе, рестораны и другие общепиты не смогут работать с 23 до 9 часов;

вводится запрет на массовые мероприятия и работу дискотек и ночных клубов;

кинотеатры, цирк и театры продолжат работу, но с 30-процентной заполняемостью (ранее было 50%).

Работодателям рекомендовано перевести часть сотрудников на «удаленку», особенно пожилых людей. С 13 по 26 октября для рязанцев старше 65 лет и с хроническими заболеваниями вводится режим самоизоляции.