Опубликовано распоряжение Любимова о новых ограничениях

В Рязанской области вернули некоторые ограничения.

Появилось распоряжение № 358-рг Николая Любимова о новых ограничениях. Документ опубликовали во вторник, 13 октября.

Согласно распоряжению, в регионе вводится запрет на проведение массовых публичных мероприятий и приостанавливается деятельность организаций общественного питания с 23:00 до 9:00. Кинотеатры, театры и цирк продолжат работу с заполнением зрительных залов до 30%.

С 13 по 26 октября вводится обязательный режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет и рекомендуется не выходить на улицу рязанцам с хроническими заболеваниями.

Работодателям рекомендовано организовать производственный процесс в дистанционном режиме для части сотрудников, включая «группы риска».

Кроме того, до 9 ноября продлевается особый режим работы ряда социальных учреждений.