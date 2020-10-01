Сожительница погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца обратилась к Путину

Во время судебного процесса женщина пыталась доказать, что их отношения с рязанцем Сергеем Захаровым были семейными.

Сожительница погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым рязанца Ирина Стерхова обратилась к Владимиру Путину. Она пожаловалась президенту, что суд отказывается признать ее потерпевшей по делу артиста, сообщает mk.ru.

Ранее в Пресненском суде Москвы уточнили РИА Новости , что Стерхова оспорила приговор актеру. Во время судебного процесса она пыталась доказать, что их отношения с рязанцем Сергеем Захаровым были семейными. По ее словам, она прожила вместе с мужчиной 20 лет, завела общих друзей.

Суд признал потерпевшими только вдову, двоих сыновей и брата Захарова.

Ирина Стерхова утверждает, что с подачи юристов, знакомых с экс-адвокатом Ефремова Эльманом Пашаевым, ее участковый якобы составил «подложный документ», согласно которому Захаров лишь снимал у нее «койко-место».

Напомним, Ефремова приговорили к восьми годам колонии. Артист пытается обжаловать приговор, утверждая, что на его поведение во вреям судебного процесса оказывал давление бывший адвокат Пашаев.