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Суд отказался признать потерпевшей гражданскую жену рязанца, погибшего в ДТП с Ефремовым
Потерпевшими в деле признали вдову рязанца, брата и двух сыновей.

Суд отказался признать потерпевшей по делу Ирину Стерхову, гражданскую жену рязанца Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым. Об этом передает ТАСС.

«Стыдно должно быть», — отреагировала на это решение Стерхова и вышла из зала заседания.

Перед этим женщина представила доказательства того, что жила с Захаровым, а также документы об оплате похорон, свидетельства соседей и другие документы.

Потерпевшими в деле признали вдову рязанца, брата и двух сыновей.

Ефремов не признал вину на суде.