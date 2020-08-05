Суд отказался признать потерпевшей гражданскую жену рязанца, погибшего в ДТП с Ефремовым
Потерпевшими в деле признали вдову рязанца, брата и двух сыновей.
Суд отказался признать потерпевшей по делу Ирину Стерхову, гражданскую жену рязанца Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым. Об этом передает
«Стыдно должно быть», — отреагировала на это решение Стерхова и вышла из зала заседания.
Перед этим женщина представила доказательства того, что жила с Захаровым, а также документы об оплате похорон, свидетельства соседей и другие документы.
Потерпевшими в деле признали вдову рязанца, брата и двух сыновей.
Ефремов не признал вину на суде.