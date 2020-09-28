Ефремов в жалобе на приговор рассказал о давлении Пашаева

Ранее стало известно, что Ефремов лично обжаловал приговор.

Михаил Ефремов в жалобе на приговор рассказал о давлении Эльмана Пашаева. Актер попросил смягчить ему приговор и указал, что его позиция во время суда «была обусловлена давлением адвоката Пашаева», передает РИА Новости в понедельник, 28 сентября.

Ранее стало известно, что Ефремов лично обжаловал приговор.

Напомним, суд признал актера виновным в ДТП, после которого скончался рязанец Сергей Захаров, и приговорил к восьми годам колонии. Также ему запретили водить машину в течение трех лет.