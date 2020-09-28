Ефремов в жалобе на приговор рассказал о давлении Пашаева
Ранее стало известно, что Ефремов лично обжаловал приговор.
Михаил Ефремов в жалобе на приговор рассказал о давлении Эльмана Пашаева. Актер попросил смягчить ему приговор и указал, что его позиция во время суда «была обусловлена давлением адвоката Пашаева»,
Ранее стало известно, что Ефремов лично обжаловал приговор.
Напомним, суд признал актера виновным в ДТП, после которого скончался рязанец Сергей Захаров, и приговорил к восьми годам колонии. Также ему запретили водить машину в течение трех лет.