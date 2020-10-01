Ефремов частично возместил ущерб старшему сыну погибшего в ДТП Захарова

По делу проходят четверо потерпевших.

Михаил Ефремов частично возместил ущерб старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталию. Сумма компенсации не раскрывается, передает в четверг, 1 октября, РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергея Аверцева.

«Ефремов частично компенсировал, но это не 800 тысяч (рублей, которые постановил уплатить суд). Сейчас не готов сказать сумму», — заявил юрист.

Напомним, по делу проходят четверо потерпевших: вдова Сергея Захарова, его брат и два сына. Все, кроме старшего сына, заявляли три иска на символический рубль. Им выплатили эти деньги.

Статуса потерпевшей также пыталась добиться сожительница Захарова. Ранее сообщалось, что она обратилась к Владимиру Путину.

Виталий Захаров требовал семь с половиной миллионов рублей, однако суд решил взыскать с актера 800 тысяч. Еще 200 тысяч рублей актер перевел на стадии следствия.