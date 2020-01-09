Опубликован список рязанских маршруток, где сохранились льготы на проезд

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В сообщении отметили, что пассажир может не платить за проезд, если у него отказываются принимать оплату безналичным способом. В «УмКе» добавили, что о нарушении следует сообщить контролирующим органам:
восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Центрального Федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (4912) 25-97-22, 25-97-01;
управление транспорта администрации города Рязани (4912) 29-78-07;
служба клиентской поддержки «УмКА» 8-800-250-02-62.
Ранее стало известно, что на нескольких рязанских маршрутах перестали принимать льготные карты.