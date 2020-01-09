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8:35, 9 января 2020 157
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Опубликован список рязанских маршруток, где сохранились льготы на проезд

Опубликован список рязанских маршруток, где сохранились льготы на проезд

На сайте системы оплаты «УмКа» опубликовали обновленный список маршрутов, в которых сохранились льготы на проезд.

Маршруты с дифференцированным тарифом, перевозящие льготные категории граждан, принимающие банковские карты, телефоны с NFC, а также «УмКу» «Городская» с «Электронным кошельком»

  • №41 М2 — Большая улица — МЖК Кальное — Забайкальская улица (ООО «Рязаньтрансавто XI»);
  • №41 аМ2 — Большая улица — МЖК Кальное — Забайкальская улица (ООО «Рязаньтрансавто XII»)
  • №47 М2 — улица Новоселов, 60 — улица Крупской (ООО «Рязаньтрансавто X»);
  • №49 М2 — Психбольница — ТехноНиколь (ООО «Рязаньтрансавто VI»);
  • №73 аМ2 — улица Новоселов, 60 — Недостоево (ООО «Рязаньтрансавто XIII»);
  • №77 М2 — ТЦ Зельгрос — поселок Мехзавода (ИП Сережин С.И.);
  • №88 М2 — улица Крупской — поселок Строитель (ООО «Рязаньтрансавто III»);
  • №85 М2 — ж/д ст. Лесок — Кардиодиспансер — поселок Южный (ООО «Рязаньтрансавто II»);
  • №85 бМ2 — ж/д ст. Лесок — Кардиодиспансер — поселок Южный (ООО «Рязаньтрансавто V»)№98 М2 — улица Новоселов, 60 — поселок Семчино (ООО «Рязаньтрансавто VII»);

Маршруты, перевозящие льготные категории граждан, принимающие к оплате бесконтактные банковские карты, телефоны с NFC, а также «УмКу» «Городская» с «Электронным кошельком»

  • №34 М3 — улица Новоселов, 60 — Недостоево (ИП Глебов А.П.);
  • №47 бМ2 — улица Новоселов, 60 — улица Крупской (ИП Анисимов С.Ю.);
  • №53 М2 — поселок Семчино — ДПР-5 (ИП Глебов А.П.);
  • №65 М2 — Психбольница — улица Загородная (ИП Захаркина Ю.В.);
  • №68 аМ2 — поселок Юбилейный — Трудовая улица (поселок Шлаковый) (ИП Евтихина С.И.);
  • №71 М2 — Березовая улица — улица Новаторов (ООО «Рязаньпассажиртранс»);
  • №71 бМ2 — Березовая улица — улица Новаторов (ИП Евтихина С.И.);
  • №75 М2 — улица Большая, 2а — Недостоево (ИП Глебов А.П.);
  • №95 М2 — поселок Юбилейный — ТЦ Круиз (ИП Захаркина Ю.В.);
  • №99 М2 — ТЦ «Зельгрос» — поселок Никуличи (ОЭМЗ института «Гинцветмет») (ИП Захаркина Ю.В.);

Маршруты, принимающие к оплате бесконтактные банковские карты, телефоны с NFC, а также «УмКу» «Городская» с «Электронным кошельком»

  • №32 М3 — улица Новоселов, 60 — Октябрьский городок (ИП Попова Е.А.);
  • №33 М2 — улица Новоселов, 60 — поселок Южный (ООО «Таксавто»);
  • №33 аМ2 — улица Новоселов, 60 — поселок Южный (ИП Нагорнов С.Д.);
  • №42 М2 — ЗАО «Русская кожа» — улица Новаторов (ИП Пряхина Ю.А.);
  • №62 М2 — поселок Мехзавод — ТЦ «Круиз» (ООО «Рязаньтрансавто VIII»);
  • №62 аМ2 — поселок Мехзавод — ТЦ «Круиз» (ИП Евтихина С.И.);
  • №62 бМ2 — поселок Мехзавод — ТЦ «Круиз» (ИП Кудрина И.М.);
  • №65 бМ2 — Психбольница — мкр. Агропром (ИП Ерошин С.Н.);
  • №66 М2 — ОАО «Тяжпрессмаш» — ДПР-5 (ООО «Рязаньпассажиртранс»);
  • №66 бМ2 — ОАО «Тяжпрессмаш» — ДПР-5 (ИП Цуркан В.Г.);
  • №68 М2 — поселок Юбилейный — Трудовая улица (поселок Шлаковый) (ООО «РТК Возрождение»);
  • №70 М2 — ОАО «Тяжпрессмаш» — Березовая улица (ООО «Рязаньпассажиртранс»);
  • №73 М2 — улица Новоселов, 60 — Недостоево (ООО «Рязаньтрансавто IV»);
  • №73 бМ2 — улица Новоселов, 60 — Недостоево (ИП Терехин И.В.);
  • №77 аМ2 — ТЦ Зельгрос — поселок Мехзавода (ИП Захаркина Ю.В.);
  • №77 бМ2 — ТЦ Зельгрос — поселок Мехзавода (ИП Пряхина Ю.А.);
  • №82 М2 — Недостоево — Октябрьский городок (ООО «Рязаньпассажиртранс»);
  • №87 М2 — Недостоево — пл. Мичурина — Театральная пл. (ООО «Дилижанс плюс»);
  • №90 М2 — ОАО «Завод точного литья» — поселок Недостоево (ИП Кочарян А.Э.);
  • №95 аМ2 — поселок Юбилейный — МЖК «Кальное» — ТЦ «Круиз» (ИП Евтихина С.И.);
  • №96 М2 — ДПР-5 — поселок Никуличи (ОЭМЗ института «Гинцветмет») (ИП Евтихина С.И.);
  • №98 аМ2 — улица Новоселов, 60 — поселок Семчино (ООО «Рязаньтрансавто XIV»);
  • №98 бМ2 — улица Новоселов, 60 — поселок Семчино (ИП Савинков В.В.);
  • №99 аМ2 — ТЦ «Зельгрос» — поселок Никуличи (ОЭМЗ института «Гинцветмет») (ИП Бусев В.И.);
  • №99 бМ2 — ТЦ «Зельгрос» — поселок Никуличи (ОЭМЗ института «Гинцветмет»). (ИП Семенов С.Н.).

В сообщении отметили, что пассажир может не платить за проезд, если у него отказываются принимать оплату безналичным способом. В «УмКе» добавили, что о нарушении следует сообщить контролирующим органам:

  • восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Центрального Федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (4912) 25-97-22, 25-97-01;
  • управление транспорта администрации города Рязани (4912) 29-78-07;
  • служба клиентской поддержки «УмКА» 8-800-250-02-62.

Ранее стало известно, что на нескольких рязанских маршрутах перестали принимать льготные карты.


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