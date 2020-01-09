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10:30, 9 января 2020 311
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Рязанцы могут вернуть деньги за неиспользованный проездной

Рязанцы могут вернуть деньги за неиспользованный проездной

Рязанцы могут вернуть деньги за неиспользованный проездной. Об этом сообщили на сайте системы оплаты проезда «УмКа».

«Если вы приобрели льготный проездной на январь („УмКА“ категории „Льготная“, „Студенческая“, „Школьная“) и, в связи с вышеуказанными изменениями не воспользовались и не планируете использовать проездной, то денежные средства можно вернуть», — отметили в сообщении.

Для этого с 9 января необходимо обратиться в информационно-справочный центр «УмКА» по адресу улица Каширина дом №1 (номер телефона 8-800-250-02-62).

При себе надо иметь:

  • паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина (законного представителя);
  • банковские реквизиты для перечисления денежных средств;
  • квитанцию о последнем пополнении.

В «УмКе» напомнили об изменении списка маршрутов, принимающих льготные карты.


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