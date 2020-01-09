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Рязанцы могут вернуть деньги за неиспользованный проездной. Об этом сообщили на
«Если вы приобрели льготный проездной на январь („УмКА“ категории „Льготная“, „Студенческая“, „Школьная“) и, в связи с вышеуказанными изменениями не воспользовались и не планируете использовать проездной, то денежные средства можно вернуть», — отметили в сообщении.
Для этого с 9 января необходимо обратиться в информационно-справочный центр «УмКА»
При себе надо иметь:
В «УмКе» напомнили об
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Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.