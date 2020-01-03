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В нескольких рязанских маршрутках перестали принимать льготные карты, сообщили в пресс-службе мэрии.
Речь идет о маршрутках №32, №66, №70, №73, №77, №82, №95, №96 и №98. Карты не принимаются в связи с отсутствием договоров между перевозчиками и оператором «Умкой».
В администрации отметили, у каждого из этих маршрутов есть дублеры, на которых льготные карты принимаются к оплате.
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