Сын экс-мэра Карабасова передал символ «Новогодней столицы России» Калуге

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Сын экс-мэра Сергея Карабасова первоклассник Юра Карабсов передал символ «Новогодней столицы России» Калуге. Его пригласили на
Отметим, что и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов был одним из инициаторов проведения праздника в Рязани.
В январе 2019 года вместе с зампредом правительства Анной Росляковой и министром культуры Виталием Поповым Карабасов посетил Тулу, где
Напомним, Карабасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по делу о «пропаже» детской площадки в Лесопарке. Свою вину он не признает. Ранее остальных фигурантов уголовного дела отпустили под домашний арест. В декабре экс-мэра
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На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.