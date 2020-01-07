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20:12, 7 января 2020 211
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Сын экс-мэра Карабасова передал символ «Новогодней столицы России» Калуге

Сын экс-мэра Карабасова передал символ «Новогодней столицы России» Калуге

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Сын экс-мэра Сергея Карабасова первоклассник Юра Карабсов передал символ «Новогодней столицы России» Калуге. Его пригласили на церемонию закрытия проекта.

Отметим, что и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов был одним из инициаторов проведения праздника в Рязани.

В январе 2019 года вместе с зампредом правительства Анной Росляковой и министром культуры Виталием Поповым Карабасов посетил Тулу, где получил «хрустальную снежинку».

Напомним, Карабасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по делу о «пропаже» детской площадки в Лесопарке. Свою вину он не признает. Ранее остальных фигурантов уголовного дела отпустили под домашний арест. В декабре экс-мэра оставили в СИЗО, но снизили срок ареста


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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