Рязанская область получила символ новогодней столицы России. Торжественное мероприятие прошло в понедельник, 7 января, в Туле, сообщил
Заявку на конкурс подали по инициативе главы региона Николая Любимова. В результате отбора победителем и обладателем статуса Новогодней столицы России 2020 года признана Рязань.
«Это большая ответственность и огромная радость. Почетное звание мы получаем заслуженно. Конкурсная комиссия оценила наш опыт проведения массовых гуляний, уровень развития инфраструктуры, постоянный рост туристического потока в регион», — отметил губернатор.
Тулу посетила делегация Рязанской области, в состав которой входили заместитель председателя правительства Анна Рослякова, министр культуры и туризма Виталий Попов, и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов. Представителям региона вручили «хрустальную снежинку».
«Рязань — древний русский город со старинными традициями. Мы приложим максимум усилий, чтобы в качестве Новогодней столицы России она запомнилась нашим гостям яркими интересными событиями», — сказала Рослякова.
Она пожелала жителям Тульского региона добра, мира и благополучия.