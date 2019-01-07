Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:41, 7 января 2019 4 737
 1    0

Рязанская область получила символ новогодней столицы России

Рязанская область получила символ новогодней столицы России

Рязанская область получила символ новогодней столицы России. Торжественное мероприятие прошло в понедельник, 7 января, в Туле, сообщил сайт регионального правительства.

Заявку на конкурс подали по инициативе главы региона Николая Любимова. В результате отбора победителем и обладателем статуса Новогодней столицы России 2020 года признана Рязань.

«Это большая ответственность и огромная радость. Почетное звание мы получаем заслуженно. Конкурсная комиссия оценила наш опыт проведения массовых гуляний, уровень развития инфраструктуры, постоянный рост туристического потока в регион», — отметил губернатор.

Тулу посетила делегация Рязанской области, в состав которой входили заместитель председателя правительства Анна Рослякова, министр культуры и туризма Виталий Попов, и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов. Представителям региона вручили «хрустальную снежинку».

«Рязань — древний русский город со старинными традициями. Мы приложим максимум усилий, чтобы в качестве Новогодней столицы России она запомнилась нашим гостям яркими интересными событиями», — сказала Рослякова.

Она пожелала жителям Тульского региона добра, мира и благополучия.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
21:41, 7 января 2019
Рязанская область получила символ новогодней столицы России
16:07, 7 января 2019
Любимов поздравил рязанцев с Рождеством
13:29, 7 января 2019
Мира и любви. Аркадий Фомин поздравил жителей Рязанской области с Рождеством Христовым
10:14, 7 января 2019
В России вступил в силу закон об увеличении периода оплаты штрафов со скидкой
10:02, 7 января 2019
Успехов и благополучия. Путин поздравил православных христиан с Рождеством
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Цены без тормозов. Как рост НДС повлияет на стоимость автомобилей

Цены без тормозов. Как рост НДС повлияет на стоимость автомобилей

В предыдущей публикации мы разбирались, как усиление налоговой нагрузки скажется на цене новостроек. Теперь на очереди рынок новых автомобилей.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:16, 1 января 2019 32 809
В РПЦ заступились за «Иронию судьбы», раскритикованную митрополитом Марком 17
12:44, 30 декабря 2018 29 142
Центр «УмКА» рассказал о режиме работы в новогодние праздники
13:17, 4 января 2019 28 428
Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 4
21:10, 31 декабря 2018 25 462
Под завалами рухнувшего подъезда в Магнитогорске нашли еще троих погибших
13:10, 3 января 2019 23 826
А что в кино? «Снежная королева: Зазеркалье» и другие новинки
Все новости
Голосования

Какую часть города украсили к Новому году лучше всего?

Окончание опроса: 10.01.2019
Архив голосований
Форум