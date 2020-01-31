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21:07, 31 января 2020 382
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Рязанцы планируют занимать очередь для записи детей в первый класс с ночи

Рязанцы планируют занимать очередь для записи детей в первый класс с ночи

Рязанцы планируют занимать очередь у школ для записи детей в первый класс с ночи. Об этом РЗН. инфо рассказали родители.

По их словам, в чатах с участием родителей в различных мессенджерах активно обсуждается вопрос о том, как успеть записать детей в школу.

По мнению некоторых, в 9:00 в субботу, 1 февраля, когда откроется запись через «Госуслуги», большинство мест уже будет отдано пришедшим лично в школу родителям. Поэтому часть рязанцев решили дежурить возле учреждений, сменяя друг друга с ночи.

Родители посчитали, что таким образом их детей точно запишут в первые классы. Другие горожане, которые хотят записать детей онлайн, считают что «в цивилизованном цифровом обществе принимать документы необходимо только через интернет», а возможность прийти в школу для записи спровоцирует очереди и споры среди сотен ждущих матерей и отцов.

Напомним, аналогичная ситуация была в прошлом году. В соцсетях появлялись фотографии с очередями у школ.

Отметим, до 1 июля 2019 года в первый класс зачисляются дети, которые живут на закрепленной за школой территории. Для детей, чьи родители выбрали школу не по закрепленной территории, зачисление начинается с 1 июля при наличии вакантных мест.


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