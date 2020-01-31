В России обнаружили двух зараженных коронавирусом

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В России выявлены первые два человека, зараженные коронавирусом. Об этом заявила министр здравоохранения Татьяна Голикова, передает «
Вирус диагностировали у двоих граждан Китая, находящихся в Забайкальском крае и Тюменской области.
Голикова отметила, что власти России эвакуируют российских граждан из провинции Хубэй, где в городе Ухань находится эпицентр эпидемии.
По ее словам, правительство готовит постановление о запрете на рабочие визы из Китая. Также будет закрыто авиасоообщение с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанджоу.
По последним данным, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. Уже зарегистрировано 9692 подтвержденных случая заболевания.
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