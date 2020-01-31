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15:42, 31 января 2020 394
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В России обнаружили двух зараженных коронавирусом

В России обнаружили двух зараженных коронавирусом

В России выявлены первые два человека, зараженные коронавирусом. Об этом заявила министр здравоохранения Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

Вирус диагностировали у двоих граждан Китая, находящихся в Забайкальском крае и Тюменской области.

Голикова отметила, что власти России эвакуируют российских граждан из провинции Хубэй, где в городе Ухань находится эпицентр эпидемии.

По ее словам, правительство готовит постановление о запрете на рабочие визы из Китая. Также будет закрыто авиасоообщение с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанджоу.

По последним данным, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. Уже зарегистрировано 9692 подтвержденных случая заболевания.

Симптомы коронавируса схожи с внебольничной пневмонией. Отличить 2019-nCoV от других вирусов можно во время лабораторного исследования.

Специалисты установили вероятный источник нового коронавируса.

Симптомы 2019-nCoV можно прочитать здесь.


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