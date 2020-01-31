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Фото: Администрация Рязани
Специалисты «Водоканала» ежедневно проверяют качество питьевой воды в Рязани. Об этом сообщил
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» взяли пробы воды в Советском и Октябрьском районах города и исследовали ее качество. Результаты соответствуют гигиеническим требованиям по исследуемым показателям.
Ранее сообщалось, что общее число жалоб на «рыбную» воду в Рязани
Вода с неприятным запахом
В «Водоканале» РЗН. инфо
Из-за рыбного запаха
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С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.