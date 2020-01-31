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16:50, 31 января 2020 120
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Специалисты ежедневно проверяют качество воды в Рязани — мэрия

Специалисты ежедневно проверяют качество воды в Рязани — мэрия

Фото: Администрация Рязани

Специалисты «Водоканала» ежедневно проверяют качество питьевой воды в Рязани. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» взяли пробы воды в Советском и Октябрьском районах города и исследовали ее качество. Результаты соответствуют гигиеническим требованиям по исследуемым показателям.

Ранее сообщалось, что общее число жалоб на «рыбную» воду в Рязани поступило от 35 тысяч человек. Жалобы начались 20 января.

Вода с неприятным запахом течет из кранов домов на улице Фирсова, на Касимовском шоссе, на улицах Зубковой, Шереметьевской и Песоченской. Горожане отмечают, что брезгуют готовить еду с такой водой, умываться ей и купать детей.

В «Водоканале» РЗН. инфо рассказали о причинах появления «рыбного» запаха у воды.

Из-за рыбного запаха перейдут на другой водозабор из Оки.


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