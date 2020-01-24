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20:14, 24 января 2020 220
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От «рыбной» воды в Рязани пострадали 35 тысяч человек — мэрия

От «рыбной» воды в Рязани пострадали 35 тысяч человек — мэрия

Общее число жалоб на «рыбную» воду в Рязани поступило от 35 тысяч человек. Об этом сообщили в мэрии.

Там пояснили, что жалобы на запах начали поступать 20 января. После сообщений рязанцев «Водоканал» отреагировал на запросы и лаборатория провела расширенные исследования качества воды, которая «поступает на очистные сооружения и подается в распределительную сеть».

Также замглавы мэрии Владимир Бурмистров направил руководителю управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по области Ларисе Сараевой официальное письмо с просьбой провести отбор проб и выдать заключение о качестве воды в Рязани. Как отметила начальник химико-биологической лаборатории МП «Водоканал» Наталья Антипова, причиной запаха воды стали особенности реки Ока.

«В этом году действительно аномальная погода. Вода до сих пор не замерзла, и в затоне происходят процессы разложения водорослей и микроорганизмов. Помимо этого, уровень воды в Оке на 2,5 метра ниже нулевой отметки. По всей видимости, донные отложения могли попасть на водозабор. По химическим показателям они безвредны, но дают такой неприятный запах», — подчеркнула специалист добавив, что такие явления характеры для середины осени.

В мэрии рассказали, что «Водоканал» принял решение о заборе воды с Дядьковского затона, находящемся в русле реки, принадлежащем АО «РНПК».

«По данным предприятия, в ближайшие часы ситуация улучшится. Контроль за качеством воды будет производиться непрерывно. Лаборатории работают в круглосуточном режиме», — добавили в мэрии.

Около 20 тысяч кубометров воды в сутки будет поступать с водозаборных сооружений АО «РНПК», еще 10 тысяч кубометров компенсируют скважинами артезианской воды «Водоканала» и 10 тысяч кубометров приобретут у поставщика артезианской воды.

«Все финансовые обязательства будет нести предприятие. Потребителей это не коснется», — рассказали в мэрии.


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