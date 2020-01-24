RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Общее число жалоб на «рыбную» воду в Рязани поступило от 35 тысяч человек. Об этом сообщили в мэрии.
Там пояснили, что
Также замглавы мэрии Владимир Бурмистров направил руководителю управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по области Ларисе Сараевой официальное письмо с просьбой провести отбор проб и выдать заключение о качестве воды в Рязани. Как отметила начальник химико-биологической лаборатории МП «Водоканал» Наталья Антипова, причиной запаха воды стали особенности реки Ока.
«В этом году действительно аномальная погода. Вода до сих пор не замерзла, и в затоне происходят процессы разложения водорослей и микроорганизмов. Помимо этого, уровень воды в Оке на 2,5 метра ниже нулевой отметки. По всей видимости, донные отложения могли попасть на водозабор. По химическим показателям они безвредны, но дают такой неприятный запах», — подчеркнула специалист добавив, что такие явления характеры для середины осени.
В мэрии рассказали, что «Водоканал» принял решение о заборе воды с Дядьковского затона, находящемся в русле реки, принадлежащем АО «РНПК».
«По данным предприятия, в ближайшие часы ситуация улучшится. Контроль за качеством воды будет производиться непрерывно. Лаборатории работают в круглосуточном режиме», — добавили в мэрии.
Около 20 тысяч кубометров воды в сутки будет поступать с водозаборных сооружений АО «РНПК», еще 10 тысяч кубометров компенсируют скважинами артезианской воды «Водоканала» и 10 тысяч кубометров приобретут у поставщика артезианской воды.
«Все финансовые обязательства будет нести предприятие. Потребителей это не коснется», — рассказали в мэрии.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Рязанцам порекомендовали воздержаться от поездок в Китай из-за распространения коронавируса
В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.