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В Рязань приедут три хоккейные команды из Китая. «
Матчи пройдут во дворце спорта «Олимпийский».
Напомним, в Китае распространился коронавирус. По последним данным, число заболевших достигло 2835 человек, из них 81 — скончался, передает
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