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13:03, 27 января 2020 176
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В Роспотребнадзоре оценили риск заражения коронавирусом через посылки

В Роспотребнадзоре оценили риск заражения коронавирусом через посылки

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о возможности заразиться новым типом коронавируса через посылки из Китая. Ее сообщение опубликовал RT.

По словам Поповой, случаев инфицирования через посылки «на сегодняшний день нет».

Глава Роспотребнадзора добавила, что вирус не выдерживает температуру выше +40 °С и не очень устойчив в окружающей среде.

Также Попова отметила, что в России выявили более 100 человек с подозрением на коронавирус, но ни в одном случае диагноз не подтвердили.

Ранее инфекционист сообщал, что симптомы коронавируса схожи с внебольничной пневмонией. Отличить 2019-nCoV от других вирусов можно во время лабораторного исследования.

Специалисты установили вероятный источник нового коронавируса. Провинция Хубэй, где впервые появился вирус, закрыта.

Симптомы 2019-nCoV можно прочитать здесь.


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