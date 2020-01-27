В Роспотребнадзоре оценили риск заражения коронавирусом через посылки

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о возможности заразиться новым типом коронавируса через посылки из Китая. Ее сообщение опубликовал
По словам Поповой, случаев инфицирования через посылки «на сегодняшний день нет».
Глава Роспотребнадзора добавила, что вирус не выдерживает температуру выше +40 °С и не очень устойчив в окружающей среде.
Также Попова отметила, что в России выявили более 100 человек с подозрением на коронавирус, но ни в одном случае диагноз не подтвердили.
Ранее инфекционист сообщал, что
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Частота заболеваний половыми инфекциями прочно закрепилась на втором месте в структуре инфекционных заболеваний и уступает только инфекциям верхних дыхательных путей.