Загрязнивший реку Кердь завод потребовали признать банкротом

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
Загрязнивший реку Кердь завод потрбовали признать банкротом. Об этом сообщает сайт Арбитражного суда.
Индивидуальный предприниматель Оксана Козырева обратилась с иском о признании «БиоФармКомбинат» в Михайловском районе несостоятельным из-за непогашенного долга в размере 36,9 млн рублей.
В качестве аргумента заявитель ссылается на два решения Жуковского городского суда Московской области от 2017 года о взыскании с завода более 23 млн долга (сумма еще одного долга в открытом доступе отсутствует).
Напомним, в июле 2018 года в реке Кердь Пронского района массово
Минприродопользования региона
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани появится киностудия «Дебют»
|
cледующая новость →Вжух… На рязанском автовокзале запретили кормить птиц и пригрозили штрафом
В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.