Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:12, 22 января 2020 188
 0    0

Загрязнивший реку Кердь завод потребовали признать банкротом

Загрязнивший реку Кердь завод потребовали признать банкротом

Фото: Издательство «Пресса»

Загрязнивший реку Кердь завод потрбовали признать банкротом. Об этом сообщает сайт Арбитражного суда.

Индивидуальный предприниматель Оксана Козырева обратилась с иском о признании «БиоФармКомбинат» в Михайловском районе несостоятельным из-за непогашенного долга в размере 36,9 млн рублей.

В качестве аргумента заявитель ссылается на два решения Жуковского городского суда Московской области от 2017 года о взыскании с завода более 23 млн долга (сумма еще одного долга в открытом доступе отсутствует).

Напомним, в июле 2018 года в реке Кердь Пронского района массово погибла рыба. Оказалось, что ООО «Биофармкомбинат» сбросило в реку химические вещества.

Минприродопользования региона обратилось в суд, который признал завод виновным и потребовал выплатить штраф в 3,8 млрд рублей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Рассеянные контрагенты. Какие документы на недвижимость чаще всего забывают рязанцы

Рассеянные контрагенты. Какие документы на недвижимость чаще всего забывают рязанцы

В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:13, 16 января 2020 4 551
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 1
16:05, 9 января 2020 1 449
Пьяный рязанец устроил стрельбу в клепиковском кафе и попытался уехать на машине
9:46, 17 января 2020 1 724
На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля
12:25, 13 января 2020 2 731
Директор Рязанского приборного завода покинет свою должность
13:43, 10 января 2020 1 470
Вечером в пятницу рязанцы увидят лунное затмение
Все новости
Голосования

Вы довольны Новогодней столицей — 2020?

Окончание опроса: 28.01.2020
Архив голосований
Форум