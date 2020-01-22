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10:31, 22 января 2020 282
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В мэрии открестились от накрутки голосов за изменение маршрута рязанского троллейбуса

В мэрии открестились от накрутки голосов за изменение маршрута рязанского троллейбуса

В мэрии открестились от накрутки голосов за изменение маршрута рязанского троллейбуса №1. В пресс-службе администрации заявили, что никакой вариант не продвигали.

«Мы специально ставили не анонимное голосование, чтобы не было никаких вмешательств, чтобы можно было посмотреть, кто голосует», — подчеркнули в мэрии.

Там также напомнили, что инициативу изменения маршрута выдвинули рязанцы — жители Дягилева.

Напомним, группа «Общественный транспорт | Рязань» заподозрила, что в голосовании произошла накрутка.


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