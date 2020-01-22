В мэрии открестились от накрутки голосов за изменение маршрута рязанского троллейбуса

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В мэрии открестились от накрутки голосов за
«Мы специально ставили не анонимное голосование, чтобы не было никаких вмешательств, чтобы можно было посмотреть, кто голосует», — подчеркнули в мэрии.
Там также напомнили, что инициативу изменения маршрута выдвинули рязанцы — жители Дягилева.
Напомним, группа «Общественный транспорт | Рязань» заподозрила, что в голосовании
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.