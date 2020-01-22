В голосовании за изменение маршрута рязанского троллейбуса обнаружили накрутку

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В голосовании, которое проводят в
Пользователям предлагается
Однако, как заметили рязанцы, «всего за 4 часа, с 0:25 до 4:25, количество голосов за второй вариант ответа поднялось с 377 до 443».
«В опросе зафиксирована накрутка голосов за вариант, явно продвигаемый администрацией… В течении вечера и ночи происходила накрутка примерно по голосу-два раз в пять минут», — написал автор поста.
К сообщению также прикрепили скрины со страниц пользователей, которые якобы сделали свой выбор в пользу второго варианта. Они оказались фэйками.
Напомним, голосование проводится до 3 февраля.
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