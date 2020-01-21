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16:54, 21 января 2020 179
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Мэрия предложила изменить маршрут троллейбуса № 1 1

Мэрия предложила изменить маршрут троллейбуса № 1

В Рязани предложили изменить маршрут троллейбуса №1. Соответствующий опрос появился в группе мэрии «ВКонтакте».

Его участникам предлагают три варианта движения от улицы Забайкальской:

  • через Первомайский проспект, улицу Маяковского, площадь Мичурина, улицу Есенина, площадь Театральную, улицы Ленина, Соборную, площадь Ленина и обратно на Забайкальскую;
  • через Первомайский проспект, площадь Ленина, улицы Соборную, Ленина, площадь Театральную, улицу Есенина, площадь Мичурина, улицу Маяковского и обратно на Забайкальскую;
  • оставить схему маршрута прежней.

Сейчас троллейбус № 1 следует от улицы Забайкальской через Московское шоссе, Первомайский проспект, улицу и площадь Соборную и обратно.

Сбор мнений проводится до 3 февраля.


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