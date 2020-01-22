Участница конкурса на создание гимна «Новогодней столицы» обратится в прокуратуру из-за результатов — СМИ

Участница конкурса на создание гимна проекта «Рязань — новогодняя столица России 2020» планирует оспорить его результаты через прокуратуру. Об этом пишет «Вид сбоку».

Автор стихов к песне «Добро пожаловать в Рязань» Татьяна Худякова пытается аннулировать результаты конкурса, считая, что одна из призовых песен «не соответствует условиям положения о конкурсе, так как его цель воспитание патриотических чувств, любви к родному городу».

«В призовой песне Андрея Крючкова нет ни слова о Рязани. За что тогда ей присуди ли 35 тысяч рублей, причем бюджетных рублей?» — отметила Худякова.

Она обратилась с официальным заявлением в управление культуры администрации Рязани, где изложила все известные ей факты.

«Таким решением жюри конкурса в лице председателя Ермакова нарушило официальное Положение об открытом конкурсе на создание песни „Рязань — новогодняя столица России 2020“ и Федеральный закон „О публичных конкурсах на создание лучших произведений литературы и искусства“ в части соответствия критериям оценки конкурсных работ. Второе серьезное нарушение состоит в том, что в исполнении песни-победителя „Новогодняя ночь“ принимает участие член жюри — Маргарита Марчукова, что является нарушением Статьи 9, пункта 3 Федерального закона „О публичных конкурсах на создание лучших произведений литературы и искусства“, гласящей, что „члены жюри конкурса не имеют права участвовать в нем или консультировать участников конкурса, а также участвовать в дальнейшей реализации произведений, удостоенных вознаграждения по результатам конкурса“. Кроме того, организатор конкурса несет ответственность за соблюдением анонимности поступивших на конкурс произведений. Однако конкурсные работы подавались на конкурс не анонимно, что также не может исключать предвзятость и продвижение собственных интересов членов жюри», — рассказала рязанка.

На жалобу Худяковой ответили, что «у управления культуры нет оснований для того, чтобы обвинять профессиональное жюри в некомпетентности и предвзятости. Это было коллегиальное решение жюри».

Напомним, в октябре мэрия объявила конкурс на песню для проекта. Победителям пообещали выплатить деньги — за первое место в конкурсе — 70 тысяч рублей, за второе — 20, за третье — 10. После организаторы конкурса опубликовали результаты отбора и сообщили, что первое место решили никому не присуждать .