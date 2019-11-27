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18:42, 27 ноября 2019 437
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В мэрии пояснили, кто получит 70 тысяч за песню «Рязань — Новогодняя столица» 2

В мэрии пояснили, кто получит 70 тысяч за песню «Рязань — Новогодняя столица»

Фото: Pixabay.com

70 тысяч за песню «Рязань — Новогодняя столица» получат авторы, оказавшиеся на втором месте по результатам обсуждения жюри. Об этом RZN.info сообщили в горадминистрации.

«Все участники представили больше Новогодние песни, а не гимны, две занявшие второе место станут официальными песнями и будут исполняться на праздничных мероприятиях», — пояснили в мэрии.

Также в администрации пояснили, что жюри не смогло выбрать победителя конкурса.

«Было принято решение разделить призовой фонд в 100 тысяч рублей межу вторым и третьим местом. Два человека, занявшие второе место, получат по 35 тысяч рублей, три человека, занявшие третье место, получат по 10 тысяч рублей. Приз зрительских симпатий будет определен по итогам голосования в соцсети „ВКонтакте“», — подчеркнули организаторы.

Напомним, ранее мэрия объявила конкурс на песню для проекта. Победителям пообещали выплатить деньги — за первое место в конкурсе — 70 тысяч рублей, за второе — 20, за третье — 10. После организаторы конкурса опубликовали результаты отбора и сообщили, что первое место решили никому не присуждать.


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