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Фото: Pixabay.com
70 тысяч за песню «Рязань — Новогодняя столица» получат авторы, оказавшиеся на втором месте по результатам обсуждения жюри. Об этом RZN.info сообщили в горадминистрации.
«Все участники представили больше Новогодние песни, а не гимны, две занявшие второе место станут официальными песнями и будут исполняться на праздничных мероприятиях», — пояснили в мэрии.
Также в администрации пояснили, что жюри не смогло выбрать победителя конкурса.
«Было принято решение разделить призовой фонд в 100 тысяч рублей межу вторым и третьим местом. Два человека, занявшие второе место, получат по 35 тысяч рублей, три человека, занявшие третье место, получат по 10 тысяч рублей. Приз зрительских симпатий будет определен по итогам голосования в соцсети „ВКонтакте“», — подчеркнули организаторы.
Напомним, ранее мэрия объявила конкурс на песню для проекта. Победителям
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