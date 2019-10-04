RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанцам предложили придумать песню для проекта «Новогодняя столица 2020». Об этом сообщили на
Выступление участников оценят жюри: музыканты, певцы, педагоги. Победители получат деньги — за первое место в конкурсе — 70 тысяч рублей, за второе — 20, за третье — 10.
Песню и победителя наградят на церемонии открытия «Новогодней столицы 2020», 7 декабря на площади Ленина.
Для участия необходимо подать заявку до 25 ноября на электронную почту:
«Конкурсные материалы нужно записать на CD носителе или флеш-карте и отнести организации досуга управления культуры администрации по адресу: улица Вознесенская, дом №51а», — говорится в сообщении.
Напомним, в январе Николай Любимов сообщил, что Рязань
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСтала известна судьба 11 рязанских солдат, погибших в Великой Отечественной войне
|
cледующая новость →В Брянской области запустили акцию «Классный лес»
Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.