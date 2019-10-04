Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:23, 4 октября 2019 152
 0    0

Рязанцам предложили придумать песню для проекта «Новогодняя столица 2020»

Рязанцам предложили придумать песню для проекта «Новогодняя столица 2020»

Рязанцам предложили придумать песню для проекта «Новогодняя столица 2020». Об этом сообщили на сайте администрации города.

Выступление участников оценят жюри: музыканты, певцы, педагоги. Победители получат деньги — за первое место в конкурсе — 70 тысяч рублей, за второе — 20, за третье — 10.

Песню и победителя наградят на церемонии открытия «Новогодней столицы 2020», 7 декабря на площади Ленина.

Для участия необходимо подать заявку до 25 ноября на электронную почту: ukr16@yandex.ru.

«Конкурсные материалы нужно записать на CD носителе или флеш-карте и отнести организации досуга управления культуры администрации по адресу: улица Вознесенская, дом №51а», — говорится в сообщении.

Напомним, в январе Николай Любимов сообщил, что Рязань станет новогодней столицей России 2020 года.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
«СМ-Клиника» набирает обороты

«СМ-Клиника» набирает обороты

Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:30, 29 сентября 2019 16 795
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
14:40, 26 сентября 2019 4 569
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 5
10:14, 26 сентября 2019 5 582
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 5 764
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
17:33, 22 сентября 2019 2 103
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
Все новости
Голосования

Что вы думаете о едином тарифе на вывоз мусора, установленным в Рязани?

Окончание опроса: 21.10.2019
Архив голосований
Форум