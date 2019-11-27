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17:26, 27 ноября 2019 260
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Организаторы решили не выплачивать 70 тысяч за создание песни «Рязань-Новогодняя столица 2020»

Организаторы решили не выплачивать 70 тысяч за создание песни «Рязань-Новогодняя столица 2020»

Жюри конкурса песни «Рязань — Новогодняя столица России 2020» решило не присуждать первое место по результатм обсуждения. Об этом сообщается в группе «Рязань — Новогодняя столица 2020» «ВКонтакте».

Второе место конкурса разделили песни «Новогодняя ночь» (автор музыки и текста Крючков Андрей) и «Рязань — столица новогодняя» (автор музыки и текста Хрусталева Элла). На третьем месте оказались «Мир чудес» (автор музыки Романов Евгений, Маризоев Дмитрий, Трунов Юрий; автор текста Трунов Юрий), «Время верить» (автор музыки и текста Алешина Оксана) и песня RZN New Year (автор музыки и текста Попов Юрий, Скрипченко Артемий).

В группе «Рязань — Новогодняя столица 2020» запустили онлайн-голосование за приз зрительских симпатий.

За понравившуюся композицию можно проголосовать до 4 декабря в 22:00. Победителя объявят 5 декабря.

«Автор будет награжден ценным подарком от администрации города», — говорится в сообщении.

Ранее мэрия объявила конкурс на песню для проекта. Победителям пообещали выплатить деньги — за первое место в конкурсе — 70 тысяч рублей, за второе — 20, за третье — 10.


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