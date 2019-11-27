Организаторы решили не выплачивать 70 тысяч за создание песни «Рязань-Новогодняя столица 2020»

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Жюри конкурса песни «Рязань — Новогодняя столица России 2020» решило не присуждать первое место по результатм обсуждения. Об этом сообщается в группе «
Второе место конкурса разделили песни «Новогодняя ночь» (автор музыки и текста Крючков Андрей) и «Рязань — столица новогодняя» (автор музыки и текста Хрусталева Элла). На третьем месте оказались «Мир чудес» (автор музыки Романов Евгений, Маризоев Дмитрий, Трунов Юрий; автор текста Трунов Юрий), «Время верить» (автор музыки и текста Алешина Оксана) и песня RZN New Year (автор музыки и текста Попов Юрий, Скрипченко Артемий).
В группе «Рязань — Новогодняя столица 2020» запустили онлайн-голосование за приз зрительских симпатий.
За понравившуюся композицию можно проголосовать до 4 декабря в 22:00. Победителя объявят 5 декабря.
«Автор будет награжден ценным подарком от администрации города», — говорится в сообщении.
Ранее мэрия объявила конкурс на песню для проекта. Победителям
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.