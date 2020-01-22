Собственник и арендатор турлатовской свалки обжаловали решение суда о запрете ее использования

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Собственник и арендатор турлатовской свалки — компании ЗАО «Экоресурс» и ООО «Экошлак» — обжаловали решение суда о запрете ее использования. Об этом РЗН. инфо рассказали в пресс-службе московского райсуда в среду, 22 января.
В декабре 2019 года суд
В январе ответчик обжаловал данное решение. Однако суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения и назначил срок исправления нарушений, допущенных при ее подаче, — до 7 февраля.
Напомним, что в октябре прошлого года рязанская природоохранная прокуратура
Корреспондент RZN.info провела собственное
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