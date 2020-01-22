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14:51, 22 января 2020 116
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Собственник и арендатор турлатовской свалки обжаловали решение суда о запрете ее использования

Собственник и арендатор турлатовской свалки обжаловали решение суда о запрете ее использования

Собственник и арендатор турлатовской свалки — компании ЗАО «Экоресурс» и ООО «Экошлак» — обжаловали решение суда о запрете ее использования. Об этом РЗН. инфо рассказали в пресс-службе московского райсуда в среду, 22 января.

В декабре 2019 года суд запретил ООО «Экошлак» деятельность по накоплению отходов на шламонакопителе №1, расположенному на территории бывшего предприятия «Химволокно» в Турлатове, 1. Он также обязал ЗАО «Экоресурс» вывезти отходы 3 и 4 классов опасности с территории свалки. На выполнение требований суд предоставил собственнику полигона три месяца.

В январе ответчик обжаловал данное решение. Однако суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения и назначил срок исправления нарушений, допущенных при ее подаче, — до 7 февраля.

Напомним, что в октябре прошлого года рязанская природоохранная прокуратура потребовала закрыть турлатовскую свалку. На суде представители ответчика сообщили, что отходы были завезены предыдущими хозяевами свалки, а ЗАО «Экоресурс» не приобретал на них право собственности. По делу в суде выступили несколько свидетелей, в том числе сотрудник лаборатории, проводивший отбор проб отходов.

Корреспондент RZN.info провела собственное расследование и выяснила, почему свалка продолжала работать на протяжении десяти лет.


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