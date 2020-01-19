В мэрии рассказали, сколько рязанцев окунулись в купель на Ореховом озере

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В мэрии рассказали, что в купель на Ореховом озере окунулись более двух с половиной тысяч человек. Горожане приезжали на бесплатных автобусах и личных машинах. Из-за
В ночь на воскресенье, 19 января, православные рязанцы начали праздновать Крещение — один из главных христианских праздников. Перед купанием в иордани митрополит Марк освятил воду.
Напомним, на Крещение в купели
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