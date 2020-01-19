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Аркадий Фомин искупался в крещенской воде. Председатель Рязанской облдумы опубликовал в своем Instagram ролик, на котором видно, как он трижды окунается в купель, а затем крестится.
«Издавна на Руси принято считать, что крещенская вода привносит покой и умиротворение, а само таинство связано с обновлением и очищением», — сказал политик.
Фомин отметил, что «не изменяет традициям»: он встретил праздник в скиту Данилова монастыря во имя Преподобного Сергия Радонежского (находится в Сапожковском районе).
В купели на Крещение также
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Не изменяю традициям. Праздник Крещение Господне в Скиту Преподобного Сергия Радонежского. Благодатное место. ⠀ Издавна на Руси принято считать, что крещенская вода привносит покой и умиротворение, а само таинство связано с обновлением и очищением. Всех православных с праздником! Пусть в каждой семье, каждом доме живет любовь и добро, а в душе будет тепло и спокойствие. ⠀ #крещениегосподне
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