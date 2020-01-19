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15:37, 19 января 2020 216
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Рязанский губернатор на Крещение искупался в купели

Рязанский губернатор на Крещение искупался в купели

Николай Любимов на Крещение искупался в купели. В воскресенье, 19 января, губернатор Рязанской области поделился снимками на своей странице во «ВКонтакте».

Напомним, горожане встретили праздник на Ореховом озере. Чин освящения воды перед началом традиционных купаний совершил митрополит Марк.


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