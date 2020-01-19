Рязанцы отпраздновали Крещение на Ореховом озере

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В субботу, 18 января, в Рязани православные верующие начали праздновать Крещение Господне и исполнили древнюю традицию — окунулись в прорубь.
Перед началом крещенских купаний, в 23.00, митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил чин великого освящения воды.
«Крещение — один из самых великих праздников», — подчеркнул владыка и рассказал, что он посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое символизировало очищение от грехов после принесенного людьми покаяния.
Освящение воды состояло из песнопений и чтения молитв.
«Мы верим, что вода приобретает благодать, поэтому смело можете погружаться. Самое главное, чтобы это погружение происходило с верой. Действие святой воды усваивается с верой. Если в вас есть вера, то вы получите благодать, а если же веры нет, то это будет всего лишь купание в ледяной воде и не более того. Вера — это то, что запускает целый механизм благодати и дает радость, ощущение счастья, полноты бытия», — напутствовал владыка.
В иордань окунулись мужчины, женщины, пожилые люди и дети. Из желающих выстроилась очередь.
На месте проведения купания дежурили полицейские, кинологи с собаками, скорая помощь и бригада спасателей. Для купающихся оборудовали отапливаемые раздевалки. Им также раздавали бесплатный горячий чай и печенье.
До места купания всех желающих доставлял бесплатный автобус. Начиная с 22:00 18 января и до 2:00 19 января каждые 15 минут он курсировал от площади Свободы до Орехового озера и обратно. Кто приехал на личном транспорте, смог припарковать его на стоянке у первого разворотного круга. Ближе к полуночи на подъезде к нему образовалась автомобильная пробка из желающих окунуться в прорубь.
Напомним, перед Крещением в озере
© RZN.info
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