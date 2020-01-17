Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:18, 17 января 2020 176
 0    0

Пригрозившие забастовкой новомичуринские рабочие встретились с руководством завода

Пригрозившие забастовкой новомичуринские рабочие встретились с руководством завода

В четверг, 16 января, пригрозившие забастовкой новомичуринские рабочие ООО «ТЭР» встретились с руководством завода. Информация об этом появилась в местной группе во «ВКонтакте».

Работники предприятия требуют повышения зарплаты, ее ежеквартальной индексации, а также увеличения премий. В случае невыполнения этих условий рабочие заявили, что устроят забастовку.

«В ходе прошедшей встречи руководители головного предприятия не готовы были к диалогу с коллективом. На поставленные вопросом коллективом эти товарищи не дали внятного ответа (орфография и пунктуация автора — прим. ред.), — рассказали рабочие о встрече. — Наши требования небыли услышаны по поводу поднятия заработной платы со стороны руководства было невнятное мычание».

Кроме того, рабочие пожаловались, что им «препятствовала служба безопасности».

В комментариях в посту представительница администрации завода Елена Пантелеева написала, что общалась с работниками «по финансовой ситуации».

«Работаем над проблемой. Никаких запугиваний, и уж тем более увольнений, мы не собираемся устраивать, — отметила женщина. — Надеюсь на диалог с нашими работниками. И положительное решение ситуации».

Ранее в соцсети появилось видео с якобы забастовкой рабочих из-за «копеечных» зарплат. Факт забастовки опровергло руководство завода. Позже это сделали и сами рабочие, пояснив, что на видео сняли общее собрание цеха.

Они подписали коллективное обращение с требования о повышении оплаты труда, которое просят рассмотреть в течение 20 дней.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
В рязанской академии тенниса подвели итоги года

В рязанской академии тенниса подвели итоги года

На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:20, 8 января 2020 4 384
Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди
9:42, 4 января 2020 4 247
Росстандарт назвал рязанские заправки с некачественным топливом 2
9:23, 6 января 2020 2 258
Синоптики рассказали о погоде в Рязани на текущую неделю
16:01, 4 января 2020 2 104
В Рязани устроят трехдневный фестиваль огня и света
21:02, 7 января 2020 1 937
В регионе стартовал новый проект — «Новогодняя столица Рязанской области»
Все новости
Голосования

Вы довольны Новогодней столицей — 2020?

Окончание опроса: 28.01.2020
Архив голосований
Форум