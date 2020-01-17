Пригрозившие забастовкой новомичуринские рабочие встретились с руководством завода

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В четверг, 16 января, пригрозившие забастовкой новомичуринские рабочие ООО «ТЭР» встретились с руководством завода. Информация об этом появилась в местной группе во «ВКонтакте».
Работники предприятия требуют повышения зарплаты, ее ежеквартальной индексации, а также увеличения премий. В случае невыполнения этих условий рабочие заявили, что устроят забастовку.
«В ходе прошедшей встречи руководители головного предприятия не готовы были к диалогу с коллективом. На поставленные вопросом коллективом эти товарищи не дали внятного ответа (орфография и пунктуация автора — прим. ред.), — рассказали рабочие о встрече. — Наши требования небыли услышаны по поводу поднятия заработной платы со стороны руководства было невнятное мычание».
Кроме того, рабочие пожаловались, что им «препятствовала служба безопасности».
В комментариях в посту представительница администрации завода Елена Пантелеева написала, что общалась с работниками «по финансовой ситуации».
«Работаем над проблемой. Никаких запугиваний, и уж тем более увольнений, мы не собираемся устраивать, — отметила женщина. — Надеюсь на диалог с нашими работниками. И положительное решение ситуации».
Ранее в соцсети появилось
Они подписали
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