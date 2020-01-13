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В Новомичуринске рабочие устроили забастовку из-за «копеечных» зарплат. Об этом сообщили в
«Рабочий коллектив ООО ТЭР устраивает забастовку. Начальник Воронов, заместитель Афанасьев. Пусть город знает своих героев», — говорится в сообщении.
Справка
ООО «ТЭР» — компания, оказывающая комплексные услуги по капитальному строительству, техническому обслуживанию и ремонтам объектов промышленности и энергетики.
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