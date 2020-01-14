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10:41, 14 января 2020 128
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«Выложил какой-то идиот». На новомичуринском предприятии прокомментировали «забастовку» рабочих

«Выложил какой-то идиот». На новомичуринском предприятии прокомментировали «забастовку» рабочих

На новомичуринском предприятии прокомментировали «забастовку» рабочих. В кадровом отделе филиала ООО «ТЭР» назвали опубликованное видео «дезинформацией».

«У нас в начале года проходит собрание по рабочим моментам. В понедельник подобное проходило в трех цехах и заняло 15-20 минут. После этого все разошлись по рабочим сменам. Видео выложил какой-то идиот и написал дезинформацию», — отметили на предприятии.

Также в кадровом отделе сообщили, что намерены наказать того, кто опубликовал ролик в соцсетях, так как на предприятии запрещена видеосъемка.

Ранее «ВКонтакте» опубликовали информацию, что на новомичуринском филиале ООО «ТЭР» рабочий коллектив устроил забастовку из-за «копеечных зарплат».


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