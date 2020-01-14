«Выложил какой-то идиот». На новомичуринском предприятии прокомментировали «забастовку» рабочих

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На новомичуринском предприятии прокомментировали «забастовку» рабочих. В кадровом отделе филиала ООО «ТЭР» назвали опубликованное видео «дезинформацией».
«У нас в начале года проходит собрание по рабочим моментам. В понедельник подобное проходило в трех цехах и заняло 15-20 минут. После этого все разошлись по рабочим сменам. Видео выложил какой-то идиот и написал дезинформацию», — отметили на предприятии.
Также в кадровом отделе сообщили, что намерены наказать того, кто опубликовал ролик в соцсетях, так как на предприятии запрещена видеосъемка.
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