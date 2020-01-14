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13:21, 14 января 2020 228
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В Новомичуринске рабочие пригрозили устроить настоящую забастовку

В Новомичуринске рабочие пригрозили устроить настоящую забастовку

В Новомичуринске рабочие ООО «ТЭР» пригрозили устроить настоящую забастовку. Они подписали коллективное обращение к руководству предприятия и требуют повышения зарплаты, ее ежеквартальной индексации, а также увеличения премий. Фотографии документов во вторник, 14 января, опубликовали в местной группе во «ВКонтакте».

Ранее в соцсети появилось видео с якобы забастовкой рабочих из-за «копеечных» зарплат. Факт забастовки опровергло руководство завода. Позже это сделали и сами рабочие.

«Первое выложенное видео являлось общим собранием цеха ЦРКО по вопросам, связанным с постоянно низкой оплатой труда, — пояснили его авторы. — Первое видео было выложено на нервах сразу после собрания».

Рабочие подписали коллективное обращение, которое просят рассмотреть в течение 20 дней.

«Сейчас со стороны руководства предприятия начались давления на сотрудников данного цеха, участвующих в этом собрании. Заставляют писать обьяснительные вплоть до увольнения», — добавили рабочие.

Справка:

ООО «ТЭР» — компания, оказывающая комплексные услуги по капитальному строительству, техническому обслуживанию и ремонту объектов промышленности и энергетики.


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