В Новомичуринске рабочие пригрозили устроить настоящую забастовку

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В Новомичуринске рабочие ООО «ТЭР» пригрозили устроить настоящую забастовку. Они подписали коллективное обращение к руководству предприятия и требуют повышения зарплаты, ее ежеквартальной индексации, а также увеличения премий. Фотографии документов во вторник, 14 января, опубликовали в местной группе во «ВКонтакте».
Ранее в соцсети появилось
«Первое выложенное видео являлось общим собранием цеха ЦРКО по вопросам, связанным с постоянно низкой оплатой труда, — пояснили его авторы. — Первое видео было выложено на нервах сразу после собрания».
Рабочие подписали коллективное обращение, которое просят рассмотреть в течение 20 дней.
«Сейчас со стороны руководства предприятия начались давления на сотрудников данного цеха, участвующих в этом собрании. Заставляют писать обьяснительные вплоть до увольнения», — добавили рабочие.
Справка:
ООО «ТЭР» — компания, оказывающая комплексные услуги по капитальному строительству, техническому обслуживанию и ремонту объектов промышленности и энергетики.
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