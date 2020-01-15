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Бывшую швейную фабрику в Рязани исключили из объектов культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ региональной инспекции по охране ОКН опубликовали в среду, 15 января.
Эксперты не установили у здания №60 на улице Фурманов архитектурной, градостроительной и мемориальной ценности.
Напомним, фабрику
Ранее рязанские предприниматели через суд
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На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.